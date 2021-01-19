السعودية اليوم / محافظ عنيزة يرأس اجتماع المجلس المحلي الـ 19



عنيزة 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واس

رأس محافظ عنيزة رئيس المجلس المحلي عبدالرحمن بن إبراهيم السليم اليوم الاجتماع الـ 19 في دورته الخامسة مع اللجان الفرعية للمجلس.

واستعرض الاجتماع عددًا من الموضوعات التنموية والخدمية المتعلقة بعمل لجنة السلامة المرورية بعنيزة، والمخطط الإرشادي واللوحات الإرشادية بالمحافظة ، والنقل الترددي للجامعات ومحطة سار بالمنطقة.

// انتهى //

16:42ت م

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