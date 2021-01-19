اتفاقية شراكة بين الخطوط السعودية وكلية سبارتن الأمريكية للتدريب وصيانة الطائرات

أبرمت شركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران وأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران، اتفاقية شراكة مع كلية سبارتن الأمريكية للملاحة الجوية والتكنولوجيا، في مجال تبادل الخبرات التدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صيانة الطائرات ورفع مخرجات وجودة التدريب.

وتتضمن الاتفاقية –وفقًا لبيان نشر عبر موقع الخطوط السعودية الإلكتروني- تقديم الاستشارات في مجال تدريب صيانة الطائرات لمنسوبي شركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران، ودعم المدرسة التقنية بالشركة بخبرات ومدربين متخصصين لرفع جودة مخرجات المدرسة، على أن تُعقد ورش العمل وبرامج التدريب بمقر أكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، المهندس إبراهيم العمر: إن الاتفاقية سوف تعزز كفاءة التدريب الفني في الخطوط السعودية ورفع جودته وتأهيل كوادر وطنية متخصصة من المدربين في مجال صيانة هياكل ومحركات وإلكترونيات الطائرات، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بدعم المحتوى المحلي وتوطين صناعة الطيران والنقل الجوي.

وأكد العمر: أن التدريب عنصر أساسي في عمليات التطوير الشاملة والمستدامة في المؤسسة وشركاتها ويشهد حاليًّا نقلة كبيرة لتطويره ورفع كفاءته، منوهًا إلى أن جميع وحدات وأقسام برامج التدريب في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية تم ربطها بأكاديمية الأمير سلطان لعلوم الطيران التي تتميز بمعايير عالمية عالية الجودة في مجال تدريب برامج الطيران إلى جانب توفر الإمكانات التقنية والتدريبية الحديثة وبيئة التدريب المثالية.

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