مصادر «عاجل» تكشف مواعيد حضور المعلمين وقادة المدارس.. والآلية المتبعة

كشفت مصادر «عاجل»، مواعيد بداية اليوم الدراسي للمعلمين وقادة المدارس في الفصل الدراسي الثاني، وآلية حضور هيئة التدريس والمرشدين الطلابيين.

وأوضحت المصادر، أنَّ وزارة التعليم حددت بداية دوام الهيئة الإدارية؛ (قادة المدارس، الوكلاء، المرشدون الطلابيون، الإداريون) حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الثامنة والنصف صباحًا، فيما تكون للمرحلة الابتدائية من الثانية والنصف ظهرًا.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإنَّه من المقرَّر أن يكون حضور المعلمين والمعلمات (عن بعد) مع طلابهم في الفصول الافتراضية، على أن يتواجدوا في المدرسة يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة.

وأوضحت أنَّه وفقًا للصلاحيات الممنوحة لقادة المدارس، يتولى قائد/ة المدرسة إعداد جدول للمعلمين والمعلمات وحضورهم يومًا واحدًا في الأسبوع على الأقل، وفقًا للتخصصات، على أن يتم الإعلان عن ذلك الجدول لأولياء الأمور من خلال منصة مدرستي، مع تزويد مكتب التعليم بنسخة منه، تحقيقًا للمصلحة التعليمية وإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لزيارة المدرسة وتمكين المشرفين والمشرفات من تنفيذ برامج تطوير الأداء والتنمية المهنية.

وأكَّدت المصادر استمرار صلاحيات مكتب التعليم بالتنسيق مع إدارة المدرسة في استثناء الحالات التي يتعذر وصولها إلى المدرسة على أن يكون دوامهم عن بعد.

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