إتمام الربط بين منصتي «فطري وأنعام» لتسهيل استيراد وتصدير الكائنات الفطرية

دشَّن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المهندس عبدالرحمن الفضلي، عملية إتمام الربط بين منصة (فطري) التابعة لمركز تنمية الحياة الفطرية ومنصة (أنعام) التابعة لوكالة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة.

وأوضح مركز الحياة الفطرية –عبر تويتر- أنَّ هذا الربط يهدف إلى رفع مستوى التكامل في الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات التابعة لها، وتسهيل عمليات إصدار تراخيص استيراد وتصدير الكائنات الفطرية الحية في المملكة مع ضمان تطبيق الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.

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