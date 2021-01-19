جامعة الجوف: 40% ارتفاعًا في الأبحاث المنشورة على «SCOPUS»

حققت جامعة الجوف إنجازًا بارتفاع بلغ 33 % و40 % على التوالي في عدد الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات (Web of Science) و(SCOPUS) في نهاية عام 2020.

وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، د. سالم العنزي –عبر موقع الجامعة الإلكتروني- إن عدد الأبحاث المنشورة في قواعد بيانات (Web of Science) خلال العام المنصرم، بلغ 790 بحثاً بزيادة قدرها 33 % عن العام الذي سبقه، أما في قواعد بيانات (SCOPUS) فقد بلغ عدد الأبحاث المنشورة 1002 بحثاً، بزيادة قدرها 40 % عن العام الذي سبقه، وهو إنجاز يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في مجال البحث العلمي.

وأشار د. العنزي إلى أن عام 2020 شهد تحسناً كبيراً في جودة النشر العلمي في جامعة الجوف؛ حيث ارتفعت نسبة الأبحاث المنشورة في الربعين الأول والثاني (Q1 & Q2) من قواعد بيانات (Web of Science) لتبلغ 46 % من الأبحاث المنشورة خلال العام.

وأضاف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أنه وبرغم تنوع النشر العلمي ليشمل جميع التخصصات إلا إنه تركز في المجالات التي تعكس الهوية البحثية للجامعة خاصة في مجالات الهندسة والعلوم والأبحاث الطبية.

وأوضح أن الجامعة كان لها أيضاً إسهاماتها فيما يتعلق بالنشر العلمي في مجال أبحاث فايروس كورونا المستجد (COVID 19) خلال العام المنصرم، حيث تم دعم 19 مشروعاً بحثيا في مبادرة تمويل المشاريع الخاصة بفيروس (كوفيد - 19) بينما تم نشر 63 بحثاً خلال عام 2020 حول الفيروس في قواعد بيانات (web of science) و(SCOPUS وPubMed).

يذكر أن جامعة الجوف، دشنت مؤخرًا خطتها الاستراتيجية للبحث العملي، وأطلقت عدداً من المبادرات التشجيعية في مجال البحث العلمي من ضمنها المكافأة التشجيعية للنشر العلمي المتميز ودعم أبحاث أعضاء هيئة التدريس الجدد.

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