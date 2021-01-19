السعودية اليوم / أمانة الأحساء تطلق ورشة عمل بعنوان "الضوابط المستحدثة لنشاط التزيين النسائي"



الأحساء 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أطلقت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف اليوم, ورشة عمل بعنوان "القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي"، بمشاركة عضوتي اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف

وتتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أبرز المستجدات حول نشاط التزيين النسائي، انطلاقاً من مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين بيئة الأعمال الهادفة إلى إضافة أكثر من نشاط في موقع واحد وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وصولاً إلى إسهام الضوابط المُقرّة إلى زيادة حجم النشاط ومستوى الشفافية والوضوح.

وتستعرض الورشة الأنشطة الإضافية المسموح بمزاولتها داخل محال التزيين النسائي وعددها 7 أنشطة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بتدريب العاملات وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية، كما تسلط الورشة الضوء على الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي.

// انتهى //

14:53ت م

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الأحساء 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأطلقت أمانة الأحساء ممثلة في بلدية الهفوف اليوم, ورشة عمل بعنوان "القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي"، بمشاركة عضوتي اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف السعودية هناء الجبر وريم النعيم، وحضور سيدات الأعمال.وتتناول الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام أبرز المستجدات حول نشاط التزيين النسائي، انطلاقاً من مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتحسين بيئة الأعمال الهادفة إلى إضافة أكثر من نشاط في موقع واحد وتحسين المشهد الحضري للمدينة والأحياء السكنية، وصولاً إلى إسهام الضوابط المُقرّة إلى زيادة حجم النشاط ومستوى الشفافية والوضوح.وتستعرض الورشة الأنشطة الإضافية المسموح بمزاولتها داخل محال التزيين النسائي وعددها 7 أنشطة والاشتراطات والتعليمات الخاصة بها، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بتدريب العاملات وإصدار شهادات تدريبية لهن عن طريق المراكز التدريبية، كما تسلط الورشة الضوء على الضوابط الخاصة بإصدار الترخيص البلدي لنشاط التزيين النسائي.// انتهى //14:53ت م0088

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