السعودية اليوم / استقالة أمين السعودية اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية



جنيف 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) عن استقالة أمينه العام موخيسا كيتوي ، اعتبارا من 15 فبراير القادم، وذلك قبل نهاية ولايته المقررة في 31 أغسطس القادم .

وتتولى نائبة كيتوي البلجيكية إيزابيل ديورانت منصب الأمين العام للانكتاد بالنيابة، لحين انتخاب الدول الأعضاء لأمين عام جديد .

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14:50ت م

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