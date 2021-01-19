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السعودية اليوم / استقالة أمين السعودية اليوم برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

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جنيف 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
أعلن برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) عن استقالة أمينه العام موخيسا كيتوي ، اعتبارا من 15 فبراير القادم، وذلك قبل نهاية ولايته المقررة في 31 أغسطس القادم .
وتتولى نائبة كيتوي البلجيكية إيزابيل ديورانت منصب الأمين العام للانكتاد بالنيابة، لحين انتخاب الدول الأعضاء لأمين عام جديد .
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14:50ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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