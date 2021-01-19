

تبوك 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واس

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏تبوك بمكتبه اليوم, مديرَ تعليم المنطقة إبراهيم العُمري.

واطلع سموه على تقرير سير العمل التعليمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني, مشيدا بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد, كما تسلم ‏تقريراً عن سير العملية التعليمية "عن بعد" في المنطقة الذي يتضمن مؤشرات

وأكد سموه أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏

من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم سمو أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة .

// انتهى //

14:38ت م

0079



تبوك 6 جمادى الأخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واساستقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة ‏تبوك بمكتبه اليوم, مديرَ تعليم المنطقة إبراهيم العُمري.واطلع سموه على تقرير سير العمل التعليمي مع بداية الفصل الدراسي الثاني, مشيدا بجهود وزارة التعليم في هذا الصدد, كما تسلم ‏تقريراً عن سير العملية التعليمية "عن بعد" في المنطقة الذي يتضمن مؤشرات منصة مدرستي وتسليم المقررات الدراسية والإجراءات التي تمت ‏لضمان ‏فرص تعليم مميزة وآمنة للطلاب والطالبات من خلال المنصات التعليمية, منوهاً بما يحظى به قطاع التعليم بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - حفظهما الله -.وأكد سموه أهمية الحرص على الأبناء الطلاب والطالبات في رحلة التعليم عن بعد أولاً بأول ‏والاهتمام بجودة مخرجات العملية التعليمية.‏من جهته نوه مدير تعليم تبوك بدعم سمو أمير المنطقة المستمر للعمل التعليمي في المنطقة وعنايته بأبنائه الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم في المنطقة .// انتهى //14:38ت م0079

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يتابع تقارير بداية الفصل الدراسي الثاني في تعليم المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.