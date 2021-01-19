السعودية اليوم / سمو أمير نجران يستقبل رئيس مساعد محكمة الاستئناف بالمنطقة



نجران 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

استقبل صاحبُ السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، الشيخَ الدكتور خالد العمر بمناسبة تكليفه رئيساً مساعداً لمحكمة الاستئناف بالمنطقة.

ونوّه سموه بالدور الكبير للقضاء في المملكة، متمنياً التوفيق للعمر في مهمته الجديدة.

//انتهى//

14:17ت م

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