شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: القبض على 3 أشخاص ارتكبوا عدداً من الجرائم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المُتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المُختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على 3 مواطنين في (العقدين الثالث والرابع)، ارتكبوا عدداً من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في انتحالهم صفة رجال أمن واستيقاف مقيمين داخل عدد من الأحياء السكنية، وسلب ما بحوزتهم تحت تهديد السلاح، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.