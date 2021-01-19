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قهر الإعاقة.. سلطان حبادي يمارس الرياضة والعزف والمونتاج ويدرس الهندسة

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الرياض - محمد عبدالله - خسر 40 كيلوجرامًا من وزنه في أشهر..

ضرب الشاب السعودي سلطان حبادي، ابن مدينة جدة، والذي يعاني من إعاقة في يده، مثلًا في المثابرة والطموح وتحقيق الأحلام؛ حيث تمكّن من العزف على البيانو وممارسة ، معتبرًا أن إعاقته هي سرّ قوته.

وقال حبادي لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية» إنه طالب بالهندسة الصناعية بجامعة الملك عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه متعدد المواهب؛ حيث يمارس كمال الأجسام وكرة القدم وكرة الطائرة ومهتم بالسفر والعزف على البيانو كما يمارس هواية مونتاج الفيديوهات.

وقال إن البداية الحقيقية كانت في 2012؛ حيث كان وزنه 120 كيلوجرامًا، وقرر إنقاص وزنه وبعد 8 أشهر تم إنقاص 40 كيلوجرامًا، وفي 2014 بدأ رحلة ممارسة الرياضة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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