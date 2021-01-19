قهر الإعاقة.. سلطان حبادي يمارس الرياضة والعزف والمونتاج ويدرس الهندسة

ضرب الشاب السعودي سلطان حبادي، ابن مدينة جدة، والذي يعاني من إعاقة في يده، مثلًا في المثابرة والطموح وتحقيق الأحلام؛ حيث تمكّن من العزف على البيانو وممارسة الرياضة، معتبرًا أن إعاقته هي سرّ قوته.

وقال حبادي لبرنامج «الراصد» المذاع على «الإخبارية» إنه طالب بالهندسة الصناعية بجامعة الملك عبد العزيز، مشيرًا إلى أنه متعدد المواهب؛ حيث يمارس رياضة كمال الأجسام وكرة القدم وكرة الطائرة ومهتم بالسفر والعزف على البيانو كما يمارس هواية مونتاج الفيديوهات.

وقال إن البداية الحقيقية كانت في 2012؛ حيث كان وزنه 120 كيلوجرامًا، وقرر إنقاص وزنه وبعد 8 أشهر تم إنقاص 40 كيلوجرامًا، وفي 2014 بدأ رحلة ممارسة الرياضة.

فيديو | من وزن 120 إلى 80 كيلو.. سلطان حبادي بيده المعاقة يعزف ويمارس الرياضة ويعد إعاقته مصدر قوته #ذوي_الإعاقة #الراصد pic.twitter.com/0QEQqLVaJd — الراصد (@alraasd) January 18, 2021

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