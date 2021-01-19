هل يمكن السفر لدول مجلس التعاون حاليًّا؟.. «الجوازات» تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، مدى إمكانية السفر لدول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي.

وأكدت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه سيتم السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها في 18/8/1442هـ الموافق 31 مارس 2021 م.

وأضافت الجوازات السعودية أنه بدءًا من 31 مارس المقبل سيتم رفع تعليق الرحلات الجوية بشكل كامل، وفتح المنافذ البحرية والجوية بشكل كامل.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية، عبر «تويتر»: «هل أستطيع السفر لدول مجلس التعاون في الوقت الحالي؟».

وكانت المملكة علقت الرحلات الجوية الدولية في 20 ديسمبر 2020م بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد لمنع انتشار السلالة الجديدة داخل السعودية.

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