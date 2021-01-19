«الصحة» توجّه نصائح للمرأة الحامل عند إصابتها بالزكام

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا ينبغي للحامل أخذ فوار فيتامين «سي» إلا تحت إشراف طبي، موجهة نصائح عدة للمرأة الحامل عند إصابتها بالزكام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الخصوص، أنه «لا ينبغي تناول فوار فيتامين سي للحامل، إلا في حال تم صرفه تحت إشراف طبي، حتى يتم موازنة المنفعة المرجوة مقابل الضرر المحتمل».

ونصحت وزارة الصحة، المرأة الحامل المصابة بالزكام، بالراحة والإكثار من شرب السوائل، مع إمكانية استخدام المحلول الملحي للأنف مشيرة إلى انه عند استمرار الأعراض لأكثر من 48 ساعة ينصح بزيارة الطبيب المعالج.

وقالت مواطنة في استفسارها: هل فيتامين سي فوار مناسب للحامل؟، وما هي الجرعة المناسبة لها؟، وما هي الاشياء المناسبة لها أثناء الزكام؟.

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