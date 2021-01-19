«العدل»: 6 خطوات للاستفادة من خدمة توثيق وقف

قالت وزارة العدل إن خدمة توثيق وقف هي خدمة إلكترونية تتيح توثيق الوقف من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب وبعد اعتماده تصدر وثقية وقف رسمية.

وحددت وزارة العدل عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن إصدار وثيقة وقف تتطلب، الدخول على بوابة «ناجز»، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية ثم الحالات الاجتماعية.

ومن ثمّ اختيار طلبات الحالات الاجتماعية ثم طلب جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وتعبئة النموذج التوثيقي وإرساله ثم استلام إشعار بقبول الوثيقة، وفقًا لوزارة العدل.

وكانت وزارة العدل أطلقت في 17 يناير الجاري، الدليل الرقمي لخِدْمات التوثيق المنتقلة حديثًا وَفْق نظام التوثيق الجديد، من المحاكم إلى كتابات العدل، والتي يمكن الاستفادة منها إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز.

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