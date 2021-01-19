التعليم تكشف عن طريقة التظلم من الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية

︎ :

.



كشفت وزارة التعليم، عن طريقة وآلية وخطوات قيام أولياء الأمور بالتظلّم من الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مضيفة أن الوقت المتوقَّع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل منذ يوم تقديمه.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أن هذه الخدمة تُمكّن أولياء الأمور من تقديم تظلم بشأن زيادة الرسوم الدراسية في مدارس أبنائهم أو زيادة في رسوم المدرسة عن ما هو منشور بالموقع.

أوضحت وزارة التعليم،طريقة الاستفادة من خدمة استعراض الرسوم المدرسية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: الدخول على موقع بوابة التعليم الأهلي، واضغط على اختيار ” دخول ولي أمر “، وقم بالنقر على خانة ” تسجيل تظلم “، وأدخِلْ البيانات المطلوبة بالترتيب حسب الخطوات.

وأبانت وزارة التعليم، أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب، بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

Source slaati

