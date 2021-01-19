فيديو.. القبض على وافد يدير مصنعاً للخمور في مجرى وادي حنيفة بالرياض

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تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من الجنسية الأثيوبية يدير مصنعا للخمور داخل مجرى وادي حنيفة شمال العاصمة.

وأوضحت الجهات الأمنية أن المصنع عُثر فيه على عدد 400 برميل خمور إضافة إلى 420 قارورة معدة للترويح جميعها ممتلئة بمادة الخمر.

وأضافت أن الوافد مخالف لنظام أمن الحدود، وقد جرى القبض عليه تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

Source akhbaar24.argaam

