أيهما أفضل من حيث الخصوصية: IOS أم Android؟ (فيديو)

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قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إنه لا يوجد نظام في الوقت الحالي يمكن الحكم عليه بأنه غير قابل للاختراق.
وأوضح خلال لقائه ببرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن نظام الـ IOS محدود التعامل لا يستطيع المستخدم إضافة كثير من الخصائص من خارج النظام ويسمى بـ”الصندوق الأسود”.
وأضاف أن نظام الـ Android يتميز بمرونته العالية ولكنه يسمح بالتحميل من خارج النظام ما يعد جانباً سلبياً فيه، مبيناً أن كلا النظامين لا يتمتع بنسبة خصوصية 100 %.
Source akhbaar24.argaam
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