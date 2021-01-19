شكرا لمتابعة خبر عن رابح صقر يفتتح جلسات " أوايسس الرياض " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يستعد الفنان رابح صقر، لافتتاح جلسات " أوايسس الرياض، وذلك يوم الجمعة الموافق 29 يناير الجاري.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، قد أعلن الأحد، افتتاح مشروع " أوايسس الرياض " ضمن الفعاليات الشتوية، موجها دعوته للزيارة.

ويعتبر "أوايسس الرياض" ضمن أول الأفكار العشرين التي وعد بها آل الشيخ، من أفكار مواهب سعودية في ديسمبر الماضي.

ومن المنتظَر أن يحتضن "أوايسس الرياض" العديد من الفعاليات الفنية، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة الصحراوية.