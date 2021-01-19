شكرا لمتابعة خبر عن قرار جديد يُنصف أصحاب العمل حال توظيف المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل أصحاب العمل عن مقدار الدعم المقدم من هدف حال توظيف مواطنين، و يأتي ذلك في ظل توطين غالبية الوظائف بالمملكة.

ونص نظام العمل على أن الدعم يكون كالتالي:" للرجال ٣٠% من الراتب المسجل في التأمينات، للنساء ٤٠% من الراتب المسجل في التأمينات "، بالإضافة إلى المناطق النائية ١٠%، وللمعاقين ١٠%.

وعلى سبيل المثال، إذا كان راتب موظف ٦٠٠٠ ريال يحصل على دعم ١٨٠٠ ريال، بينما إذا كان راتب موظفة ٦٠٠٠ ريال يحصل على ٢٤٠٠ ريال.