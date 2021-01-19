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قرار جديد يُنصف أصحاب العمل حال توظيف المواطنين

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة من قبل أصحاب العمل عن مقدار الدعم المقدم من هدف حال توظيف مواطنين، و يأتي ذلك في ظل توطين غالبية الوظائف بالمملكة.

ونص نظام العمل على أن الدعم يكون كالتالي:" للرجال ٣٠% من الراتب المسجل في التأمينات، للنساء ٤٠% من الراتب المسجل في التأمينات "، بالإضافة إلى المناطق النائية ١٠%، وللمعاقين ١٠%.

وعلى سبيل المثال، إذا كان راتب موظف ٦٠٠٠ ريال يحصل على دعم ١٨٠٠ ريال، بينما إذا كان راتب موظفة ٦٠٠٠ ريال يحصل على ٢٤٠٠ ريال.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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