لجان لتسريع نقل اختصاصات البلديات إلى البيئة

وأوضحت مصادر لـ»دوت الخليج» أنه تم عقد اجتماعات متعددة، لحصر الممتلكات الحالية والكوادر البشرية، وشارفت 6 اختصاصات على الانتهاء من معظم البلديات وتبقى اختصاص واحد «أسواق النفع العام» تحت الإجراء ومن المتوقع الانتهاء منه مع شهر ذي القعدة المقبل.
وتهدف عملية نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تنظيم الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة.
7 اختصاصات
01 أسواق النفع العام
02 حدائق الحيوان ومحال بيع الكائنات الفطرية
03 درء أخطار السيول
04 المتنزهات الطبيعية
05 أشياب المياه
06 إنشاء وتشغيل وصيانة السدود
07 إدارة المشاريع المُستدامة
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