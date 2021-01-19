محمد الفلاح - لأول مرة في المملكة.. سينما السيارات تبدأ عروضها

الثلاثاء 19 يناير 2021

أعلنت شركة "موفي سينما" إطلاق سينما السيارات لأول مرة في المملكة العربية السعودية لمشاهدة الأفلام ضمن فعالية "وميض الرياض".



واختارت الشركة حي العارض، مقابل جامعة اليمامة شمال مدينة الرياض، ليكون موقعا لإقامة 3 عروض سينمائية يومياً لأفلام عالمية وعربية، على شاشة بمساحة 200 متر، فيما يحوي الموقع مواقف تتسع لأكثر من 150 سيارة، ومزودة بنظام صوتي مرتبط بسماعات السيارة.

وعلاوة على توافر منطقة Food Truck، يستفاد منها عبر التطبيقات الإلكترونية، ويأتي ذلك حرصا من أمانة العاصمة على توفير تجربة ترفيهية، وفق الإجراءات الاحترازية، بما يعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة.

ونقلت تقارير محلية عن أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف قوله: "حرصنا على توفير تجربة ترفيهية وفق الإجراءات الاحترازية، تعيد إحياء الفراغات العمرانية غير المستغلة، وتهيئ البيئة المناسبة لتفاعلكم مع مدينتكم".