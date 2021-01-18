شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المفتي يحذر الشباب من أمر خطير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشباب من الانجراف خلف الأفكار الهدامة.

وحث المفتي، وسائل الإعلام على محاربة هذه الأفكار، وتبصير الشباب بخطورة ذلك.

وكان المفتي كشف عن حكم تبادل رسائل تحمل عبارة جمعة مباركة عبر الهاتف الجوال أو غيره من الوسائل.

وقال سماحة المفتي إن يوم الجمعة هو يوم مبارك، خصّ الله به المسلمين دون غيرهم من اليهود والنصارى مضيفًا : لكن التهنئة به كل جمعة ما أعلم له أصلًا.