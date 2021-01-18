«أبشر»: هكذا يتم التعامل مع رسالة «عدم توافر الخدمة»

أوضحت منصة أبشر، آلية التعامل مع رسالة «عدم توفر الخدمة»، في حال ظهورها للمستفيدين.

وقالت المنصة، إنه في حال ظهور تلك الرسالة، يتم التواصل معها عبر الخاص وتزويدها ببيانات تشمل: «الاسم، ورقم الهوية، ورقم للتواصل، وتفاصيل المشكلة، وذلك بعد إرسال كلمة «دعم فني» أو اختيارها من القائمة في الرسائل الخاصة واختيار «معلومة بطلب موظف» عبر المجيب الآلي.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد منصة أبشر عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين: «عندي مشكله بالدخول إلى أبشر؛ حيث ظهور عبارة مفاده (عفوا هذه الخدمة غير متوفرة حاليًّا الرجاء الاتصال بالدعم الفنى) علمًا بأني حاول حل مشكلة أكثر من شخص وتم الدخول إلى حساباتهم ولكن حسابي لم يقبل.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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