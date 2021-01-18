وزارة الصحة تعتمد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا المضادين لكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، اعتماد لقاحي أسترازينيكا وموديرنا بعد لقاح فايزر؛ للتطعيم ضد فيروس كورونا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم.

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 365099 حالة، وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 161 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 356848 حالة، كما تم تسجيل 6 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6329 حالة.

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