رسالة من وزارة التعليم للمعلمين والمعلمات مع بدء الفصل الدراسي الثاني

وجّهت وزارة التعليم رسالة إلى المعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، قالت خلالها: إننا نثق في المعلمين والمعلمات ونعوّل عليهم لمواصلة روح الشراكة والتعاون والمسؤولية مع الأسر وأولياء الأمور، مع فصل دراسي جديد.

وقالت الوزارة، نبدأ فصلًا دراسيًّا جديدًا نسطّر فيه قصص نجاحات جديدة لرحلتنا التعليمية، وننطلق بكل همة وإصرار لنستكمل عامًا دراسيًّا مليئًا بتحديات وتفاؤل ونسطر فيه قصص نجاحات جديدة بدأناها عن بُعد، وأكدنا قدرة المنظومة التعليمة وكفاءتها بمناهج متطورة ورؤية طموحة، واختتمت: صادق دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بفصل دراسي جديد حافل بالنجاح والتفوق والسلامة للجميع.