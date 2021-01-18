خالد الفيصل يستقبل وزير العدل

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني يرافقه عددٌ من مسؤولي الوزارة. وناقش أمير منطقة مكة المكرمة مع الوزير الصمعاني، تفعيل دور التقنية ورفع مستوى التنسيق بين إمارة المنطقة والوزارة ومحاكم المنطقة، وتسريع تنفيذ الأحكام.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرحٍ عن أعمال وزارة العدل في المنطقة، خصوصاً فيما يتعلق بالتوسع في إنشاء مقار للمحاكم وزيادة أعداد القضاة وكتاب العدل، بما يضمن تسريع العمل والبت في القضايا والتسهيل على المراجعين.