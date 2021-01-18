شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والتدريب»: بدء تطبيق «مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بدأت هيئة تقويم التعليم بالشراكة مع مؤسسة «موهبة» تطبيق «مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة» بهدف التعرف على الموهوبين والمبدعين الذي يطبق لأول مرة عن بُعد، إضافة إلى مقارّ الاختبارات المحوسبة التابعة للهيئة، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة. وأوضحت الهيئة أن المقياس عبارة عن مجموعة مقاييس تقيس القدرات العقلية والإبداعية وسمات الشخصية للطلبة المرشحين من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الأول الثانوي، وأُتيح أداء المقياس للطلبة عن بُعد في منازلهم لأول مرة، وفي مقارّ الاختبارات المحوسبة لمن لا يمتلكون المتطلبات التقنية للدخول إلى المنصة. وأفادت الهيئة أن تطبيق المقياس سيكون من خلال المقارّ المحوسبة التابعة للهيئة، حيث بدأ تطبيق المقياس الفعلي أمس الأول (الأحد) ويستمر حتى الخميس 22 جمادى الآخرة الجاري لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة في (104) مقارّ موزعة في جميع مدن ومحافظات المملكة، كما سيتاح تطبيق المقياس لأول مرة «عن بُعد» وسيبدأ تطبيق الاختبار الفعلي ابتداء من الجمعة 17 جمادى الآخرة الجاري. وبيّنت أنها أتاحت إجراء اختبار تقني قصير للتحقق من عمل النظام التقني على أجهزة الطلبة بشكل صحيح، إضافة إلى إجراء اختبار تجريبي عن بُعد يُعدّ محاكاة لآلية مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة الفعلي، ويمنح الطلبة الفرصة للتعرف على منصة الاختبار «عن بُعد» وبيئة الاختبار المزودة بالمراقبة الذكية ليصبحوا مؤهلين لأداء المقياس قبل أداء الاختبار الفعلي دون مساعدة خارجية.ونوهت الهيئة إلى أنه منصة الاختبارات عن بُعد التي سيجرى عليها مقياس موهبة للقدرات العقلية المتعددة؛ عبارة عن نظام تقني مرتبط بتوقيت زمني، يمكن عن طريقه متابعته جميع المهام المرتبطة بالاختبار، إضافة إلى توفر دليل تقني للاختبار عن بُعد من خلال الرابط: http://examsoft.com/etec/

يذكر بأنه يمكن التواصل مع الهيئة عبر حسابها الرسمي لخدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، أو على الرقم الموحد 920033555؛ لطلب الخدمات المساندة، والإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.