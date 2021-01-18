4 مناطق سعودية تتصدر إصابات كورونا الجديدة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، وتصدرت الرياض عدد الحالات بتسجيل 67 حالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة، وسجلت المنطقة الشرقية 25 حالة، والمدينة المنورة 22 حالة.

وسجلت منطقتا حائل ونجران 5 حالات لكل منهما، وتم تسجيل 3 حالات في منطقة الحدود الشمالية، وحالتين في منطقة عسير، وحالة واحدة في كل من جازان وتبوك والقصيم. وإجمالًا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 حالات وفيات جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 161 حالة تعافٍ؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 356.848.

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