فريق طبي بجازان يُنهي معاناة طفلة مع الهزال المزمن وآلام البطن

تمكّن أطباء جراحة الأطفال في مستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة طفلة تعاني من التواء غير كامل للأمعاء، والتصاقها بالكبد برباط خلقي، وذلك بوساطة المنظار الجراحي.

وذكرت صحة جازان –عبر تويتر- أن الطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، وكانت تعاني من هزال مزمن وألم مستمر بالبطن؛ بسبب التواء كامل لحلقة من الأمعاء الدقيقة وجزء من القولون الصاعد والزائدة الدودية.

وأضافت أن الفريق الطبي قام بنقل القولون بالكامل للجهة اليسرى، وكذلك الأمعاء الدقيقة للجهة اليمنى واستئصال الزائدة الدودية؛ لتجنب أي تشخيص خاطئ مستقبلي لالتهاب الزائدة؛ بسبب تغيّر موقعها التشريحي.

وأشارت صحة جازان، إلى أن الحالة تماثلت للشفاء، مع اختفاء كامل لآلام البطن.

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