التأمينات الاجتماعية تحدِّد آلية تقديم طلب للحصول على دعم ساند

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خطوات تقديم طلب للحصول على دعم ساند للتعطل عن العمل.

وأوضحت المؤسسة االعامة للتأمينات الاجتماعية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تقديم طلب للحصول لى دعم ساند يكون من خلال تسجيل الدخول للحساب الشخصي بالتأمينات أون لاين.

ومن ثم اختيار أيقونة التعطل عن العمل، ثم اختيار أيقونة طلب ساند، وإدخال رقم الحساب البنكي «الآيبان» ومن ثم إرسال الطلب، وفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفقا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب وفي حال اعتماد الطلب ستصل للمستفيد رسالة نصية للتأكيد.

شروط صرف تعويض ساند

ويمكن الحصول على تعويض شهري عند ترك العمل لأي سبب خارج عن إرادة المستفيد وليس لديه دخل من عمل أو نشاط خاص، وقد يستغرق طلب التعويض ضد التعطل عن العمل ساند 90 يومًا من تاريخ ترك العمل، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويحصل المستفيد من دعم ساند على 60% من أجره لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9 آلاف ريال و50% لمدة 9 أشهر بحد أقصى 7500 ريال، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويمكن صرف دعم ساند لمدة 12 شهرًا متصلة أو متقطعة عن كل مرة يستحق فيها التعويض ولاستمرار صرف التعويض يلزم التسجيل في بوابة طاقات التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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