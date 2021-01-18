

الرياض 5 جمادى الآخرة 1442 الموافق 18 يناير 2021 واس

دشنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس "العيادة القانونية"، في خطوة لتقديم التدريب النوعي للطالبات الملتحقات بكلية القانون، لخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد كوادر قانونية متميزة، وخلق بيئة تدريبية محفزة للطالبات؛ لصقل مهاراتهن العملية، والمساهمة في "العون القانوني" للمستفيدين من خلال تقديم استشارات قانونية .

وتهدف العيادة إلى صقل المهارات العملية لطالبات كلية القانون من خلال محاكاة بيئة العمل الحقيقة؛ لإتقان أهم المهارات القانونية والقضائية مما يسهم في رفع مستوى مخرجات العملية التعليمية في الكلية، ويهيئ الطالبات للمنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة استشارية قانونية لمنسوبات الجامعة، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي القانوني وتعزيز الثقافة القضائية في مجتمع جامعة الأميرة نورة.

وأوضحت عميدة كلية القانون، الدكتورة مها المطلق، أنّ تشغيل العيادة القانونية بدأ من الفصل الدراسي الثاني وذلك بالتعاون مع مكتب محاماة، حيث تهدف العيادة إلى تقديم تعليم قانوني متميز للطالبات يربط بين الجانب العلمي والنظري، مراعية الضوابط وآليات الحوكمة والاعتماد الأكاديمي.

// انتهى //

16:32ت م

0124





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة تدشن "العيادة القانونية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.