شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بجهود "الجوازات" لتنظيم سفر المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين) مدير عام جوازات المنطقة الشرقية السابق اللواء إبراهيم السويلمي، يرافقه المدير المكلف العميد نواف بن محمد النفيعي.

منوهاً سموه خلال اللقاء بما يبذله رجال الجوازات من جهود لتنظيم سفر المواطنين في جميع المنافذ، وتطوير الخدمات المقدمة ومواكبة التقدم التقني الذي تشهده المملكة، ومكافحة جرائم تزوير وثائق السفر والإقامة، وتطبيق الأنظمة ذات الصلة بالسفر والإقامة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

مشيداً بالجهود التي بذلها اللواء السويلمي خلال فترة عمله، ومتمنياً للعميد النفيعي التوفيق في مهام عمله.