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مدير الأمن العام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

مدير الأمن العام يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تلقى مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، الجرعة الأولى من لقاح كورونا المستجد.

لقاح كورونا في

وبدأت المملكة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد للمواطنين والمقيمين عبر تطبيق صحتي حيث بلغ عدد من تلقى اللقاح قرابة 300 ألف شخص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن كل من تلقى اللقاح يتمتع بصحة جيدة ولم يتم رصد أية أعراض جانبية غير متوقعة عليه.

أهلية الحصول على اللقاح

‏وأبان الدكتور محمد العبدالعالي أن أهلية الحصول على اللقاح ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي‏ لافتًا النظر إلى أنه لم يرصد أي أعراض جانبية للقاح حتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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