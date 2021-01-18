الأرصاد: مدينة حائل تسجِّل أقل درجة حرارة بالمملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مدينة حائل سجلت فجر اليوم الإثنين، أقل درجة حرارة بين مدن المملكة.

وذكر المركز- عبر تويتر- أن مدينة حائل سجلت أدنى درجة حرارة بين مدن المملكة؛ حيث سجلت ( 4.2) درجات مئوية.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الإثنين، نشاطًا للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والشمالية الغربية وأجزاء من وسط المملكة.

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