الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

حائل تسجل أدنى درجة حرارة صباح اليوم في السعودية

متابعات الخليج 365 - حائل

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن مدينة حائل سجلت صباح اليوم الاثنين أقل درجة حرارة بين مدن السعودية.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن درجة الحرارة بحائل وصلت في ساعات فجر اليوم إلى 4.2 درجة مئوية.

وكانت مدينة القريات بمنطقة الجوف، سجلت أمس أدنى درجة حرارة بالمملكة بواقع درجة مئوية واحدة.

توقعات طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

فيما يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة وسماء غائمة جزئياً على المناطق الشمالية والشمالية الغربية والوسطى المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-16 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.



