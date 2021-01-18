الصحة: لقاح كورونا موجه للفئات التي تبدأ من عمر 18 عامًا

أوضحت وزارة الصحة، أن لقاح كورونا (فايزر بيونتيك) لا يتم إعطاؤه للأطفال في الفترة الحالية، وأنه موجه لمن هم في عمر 18 عامًا فما فوق.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «يتم تلقي لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك) لمن هم في عمر 18 سنة فما فوق».

وقال أحد المواطنين في استفساره: هل لقاح كورونا مسموح للأطفال؟ وإذا كان ممنوعًا عليهم فما هو العمر الذي يتم أخذ اللقاح فيه؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن نتائج فحص فيروس كورونا تستغرق مدة أقصاها 72 ساعة من أخذ العينة، مشيرة إلى أنه يمكن التواصل مع الوزارة عبر الرقم (937) أو من خلال الرسائل الخاصة.

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