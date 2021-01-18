زوج يطلب من زوجته الفزعة بقرض بنكي ١٢٠ ألف ولكن ما حدث بعد ذلك مفاجأة!

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قررت مواطنة في جدة مقاضاة زوجها، الذي خدعها بأخذ قرض شخصي من خلالها بقيمة 120 ألف ريال، زعم أنها لتسديد ديون.
واكتشفت الزوجة خداع زوجها إذ علمت بأنه قام بالزواج عليها بالمبلغ الذي اقترضته له، بعدما ادعى أنه مهدد بإيقاف خدمته، بحسب الوطن.
وبمواجهة الزوج ومطالبته بدفع المبلغ الذي اقترضته، أنكر الأمر، ما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها.
Source slaati
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