

كانبيرا 05 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 18 يناير 2021 م واس

يقترب إعصار "كيمي" المداري من السواحل الشمالية بولاية كوينزلاند الأسترالية.

وأوضح مرصد الأحوال الجوية الأسترالي أن الاعصار يصنف من الفئة الثانية، بسرعة رياح تصل إلى 150 كيلومترًا في الساعة ، قبل أن يتجه إلى الجنوب الغربي ويصل إلى اليابسة في وقت متأخر اليوم أو غد.

// انتهى //

08:57ت م

0012





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إعصار "كيمي" يقترب من شمال ولاية كوينزلاند الأسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.