«الأرصاد»: درجات الحرارة تصل لـ4 تحت الصفر على 4 مناطق بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء حتى السبت المقبلين، مشيرًا إلى تأثر أجواء بعض المناطق في المملكة بموجة برودة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، وفي بيان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: درجات الحرارة الصغرى من الثلاثاء إلى السبت على مناطق (تبوك ـ الحدود الشمالية ـ حائل ـ المدينة المنورة) تتراوح بين 1 و4 درجات مئوية.

وأضاف المركز: خلال الفترة من الخميس إلى السبت تسجل درجات الحرارة بين صفر و4 درجات مئوية على تلك المناطق، ومن الجمعة إلى السبت تتراوح درجات الحرارة بين 1 و4 درجة مئوية على (القصيم ـ شمال منطقتي الرياض والشرقية).

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