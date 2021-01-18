السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجّل 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 389 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,729 إصابة.

// انتهى //

05:14ت م

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سيئول 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ 24 الماضية, 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة بكوريا الجنوبية اليوم, أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 72,729 إصابة.// انتهى //05:14ت م0177

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