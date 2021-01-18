شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يورط زوجته في قرض بـ 120 ألف للزواج عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت مواطنة في جدة مقاضاة زوجها، الذي خدعها بأخذ قرض شخصي من خلالها بقيمة 120 ألف ريال، زعم أنها لتسديد ديون.

واكتشفت الزوجة خداع زوجها إذ علمت بأنه قام بالزواج عليها بالمبلغ الذي اقترضته له، بعدما ادعى أنه مهدد بإيقاف خدمته، بحسب الوطن.

وبمواجهة الزوج ومطالبته بدفع المبلغ الذي اقترضته، أنكر الأمر، ما دفعها للتوجه لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه بفسخ النكاح والمطالبة بإرجاع المبلغ الذي أخذه منها.