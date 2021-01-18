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شكرا لقرائتكم ميناء الملك عبدالعزيز: وصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18
ميناء الملك عبدالعزيز: وصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن ميناء الملك عبدالعزيز استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر، بوصول 27 حاوية من ميناء حمد.
جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لـ ميناء الملك عبدالعزيز على موقع تويتر، أمس الأحد، ناشرًا لقطات من الحاويات التي وصلت من ميناء حمد القطري.