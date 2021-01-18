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ميناء الملك عبدالعزيز: وصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-18

ميناء الملك عبدالعزيز: وصول 27 حاوية من ميناء حمد القطري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن ميناء الملك عبدالعزيز استئناف الحركة التجارية بين المملكة ودولة قطر، بوصول 27 حاوية من ميناء حمد.

جاء ذلك بحسب ما ذكر الحساب الرسمي لـ ميناء الملك عبدالعزيز على موقع تويتر، أمس الأحد، ناشرًا لقطات من الحاويات التي وصلت من ميناء حمد القطري.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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