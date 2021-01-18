السعودية اليوم / 21207 مراجعين لمستشفى الملك خالد بحفر الباطن خلال الشهرين الماضيين



حفر الباطن 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

استقبل مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، خلال الشهرين الماضيين، 21207 مراجعين في قسم الإسعاف والطوارئ، كما قدم المستشفى خدماته في العيادات الخارجية لـ 11.600 مستفيد، وأجريت 296 عملية جراحية صغرى وكبرى وجراحة اليوم الواحد، ونُوّم 1018 مريضاً.

وأوضحت صحة حفر الباطن، أنها قامت بتوسعة وتطوير بيئة العمل في قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وزيادة السعة السريرية من 28 سريراً إلى 50 سريراً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، وزيادة عدد العيادات الإسعافية في عدد من التخصصات ومساحة غرف الانتظار والأقسام المساندة.

كما قامت بتطوير مبنى العيادات الخارجية وزيادتها إلى 38 عيادة، و 6 مكاتب لاستقبال المرضى، و 4 صالات للانتظار وتزويد المبنى ببوابتين لانسيابية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تجهيز مدخل مبنى العيادات بـ 4 منحدرات خاصة لمساعدة ذوي الإعاقة على الحركة والتنقل بسهولة، وتطوير وتوسعة قسم العناية المركزة وزيادة عدد أسرتها وأجهزة التنفس الصناعي خلال جائحة فيروس

// انتهى//

22:07ت م

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حفر الباطن 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واساستقبل مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، خلال الشهرين الماضيين، 21207 مراجعين في قسم الإسعاف والطوارئ، كما قدم المستشفى خدماته في العيادات الخارجية لـ 11.600 مستفيد، وأجريت 296 عملية جراحية صغرى وكبرى وجراحة اليوم الواحد، ونُوّم 1018 مريضاً.وأوضحت صحة حفر الباطن، أنها قامت بتوسعة وتطوير بيئة العمل في قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى وزيادة السعة السريرية من 28 سريراً إلى 50 سريراً مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة، وزيادة عدد العيادات الإسعافية في عدد من التخصصات ومساحة غرف الانتظار والأقسام المساندة.كما قامت بتطوير مبنى العيادات الخارجية وزيادتها إلى 38 عيادة، و 6 مكاتب لاستقبال المرضى، و 4 صالات للانتظار وتزويد المبنى ببوابتين لانسيابية الدخول والخروج، بالإضافة إلى تجهيز مدخل مبنى العيادات بـ 4 منحدرات خاصة لمساعدة ذوي الإعاقة على الحركة والتنقل بسهولة، وتطوير وتوسعة قسم العناية المركزة وزيادة عدد أسرتها وأجهزة التنفس الصناعي خلال جائحة فيروس كورونا // انتهى//22:07ت م0153

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