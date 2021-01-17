رابط التقديم في خدمة مكافحة المخدرات للنساء في المملكة العربية السعودية

يذكر أنه كانت قد أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية في وقت سابق عن فتح باب القبول والتسجيل في مكافحة المخدرات بالنسبة إلى النساء وذلك في خلال عام 1442 الهجري، وذلك بتعيينهن برتبة جندي، وفي سياق هذا المقال سوف نتعرف سويا عن رابط التسجيل للإلتحاق بخدمة مكافحة المخدرات بالنسبة إلى النساء السعوديات لعام 1442 هـ.

التقديم للإلتحاق بخدمة مكافحة المخدرات 2021:

كانت الإدارة الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية قد أوضحت من قبل عن إمكانية التحاق النساء السعوديات بالإلتحالق بخدمة مكافحة المخدرات برتبة جنديّ، وكانت قد فتحت باب القبول والتسجيل بدءاً من اليوم الأحد الموافق 17 يناير عام 2021 ميلاديا، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، على أن ينتهي التقديم في مكافحة المخدرات نساء 1442 في يوم الخميس الموافق 21 يناير لعام 2021 ميلاديا في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

شروط تقديم مكافحة المخدرات نساء 1442:

اشترطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات التابعة للمملكة العربية السعودية عدة شروط يجب توافرها فيمن ترغب الإلتحاق بخدمة مكافحة المخدرات برتبة جندي لعام 1442، وهي:

حصول المتقدمة على مؤهل دراسي عالٍ، أو على الأقل حصولها على شهادة الثّانوية العامة أو ما يعادلها من شهادات.

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، أصلاً ومنشأً، أو حتى نشأت بالخارج مع والدها في فترة خدمته العسكرية.

أن يتوافر في المتقدمة حسن السمعة والسلوك، ولم يتم إدانتها مسبقا في أية جرائم قانونية من أية نوع.

أن تمتلك المتقدمة هوية وطنية سارية الصلاحية، شرط أن تكون مستقلة أثناء تقديمها.

أن تكون لائقة بدنياً، بحيث يتناسب وزنها مع طولها حسب اللائحات الطبية.

لم يسبق لها التعيين في أية وظائف تتبع للخدمات العسكرية، أو أية جهة حكومية من قبل.

لم يسبق لها التعيين في أية وظائف تتبع للخدمات العسكرية، أو أية جهة حكومية من قبل. في حال كانت متزوجة، لابد وأن يكون زوجها سعودي الجنسية فقط.

أن تجتاز المتقدمة كافة اختبارات القبول بنجاح.

أن يتوفر بالمتقدمة المؤهل العلمي والفني الذي يتناسب مع الوظيفة.

كيفية التسجيل في خدمة مكافحة المخدرات لعام 1442:

كانت قد أتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الشؤون العسكرية رابطا للتسجيل من خلاله للإلتحاق بخدمة مكافحة المخدرات برتبة جندي للنساء في عام 1442، عبر منصة أبشر للوظائف، عبر تطبيق الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لمنصة أبشر للوظائف.

الضغط على أيقونة “الوظائف المتاحة” في الصفحة الرئيسية.

اختيار الوظيفة المراد التقديم عليها.

مراجعة كافة بيانات الوظيفة المختارة.

الموافقة على كافة الشروط والقواعد الخاصة بالوظيفة المختارة.

الضغط على “تقديم الطلب”.

إدخال كافة البيانات الشخصية في أماكنها المخصصة لذلك، مثل :(رقم الهوية الوطنية، رقم الجوال، جنس المتقدم، فئة المهنة، محل الميلاد، تاريخ الميلاد، الحالة الإجتماعية، جنسية الأم).

الضغط على أيقونة “التالي”.

الضغط على أيقونة “حفظ”.

إدخال كافة بيانات الشهادات العلمية الحاصلة عليها المتقدمة مثل:(نوع التخصص، التخصص العام، التخصص الدقيق، سنة التخرج، المعدل، التقدير، هل لديك دورة لغة، هل لديك دورة حاسب آلي، الضغط على إضافة مؤهل علمي أن كان هناك مؤهل أخر).

الضغط على “حفظ”.

تقديم الطلب.

يجب ألا تنسى المتقدمة أنه بعد إتمام عملية التقديم علي وظائف مكافحة المخدرات للنساء عبر منصة أبشر الإلكترونية للوظائف، أنه يجب عليها أن تقوم بطباعة الصفحة ورقم الطلب بشكل كامل، بالإضافة إلي أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة عبر رقم الجوال تحتوي علي رقم طلب التقديم في منصة أبشر الخاص بالمتقدمة، لذا يجب عليها مراجعتها والاحتفاظ بها، لحين موعد المقابلة الشخصية معها ودخول اختبارات القبول الخاصة بخدمة مكافحة المخدرات التابعة للمملكة العربية السعودية.