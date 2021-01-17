الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-17

تعليم الليث: 32 ألف طالب وطالبة انتظموا اليوم في الدراسة عن بُعد

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث

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انتظم اليوم الأحد 32 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية بتعليم الليث في الدراسة عن بعد، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وسط منظومة من الخدمات التربوية والتعليمية.

متابعة مستمرة:

وتابعت القيادات التعليمية والإشرافية بتعليم المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها سير الدراسة، واكتمال وصول جميع المقررات الدراسية وتسليمها للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتفقد مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، مدرسة الأمير نايف المتوسطة والثانوية ووقف على جاهزية المدرسة والتقى بالهيئة التعليمية والإدارية وشارك في تسليم الطلبة وأولياء أمورهم الكتب الدراسية، بحضور مدير مكتب التعليم بجنوب الليث عبدالله الحرتومي وقائد المدرسة علي العلوي.

مدير تعليم الليث يرحب بالعودة:

كما رحب الحازمي بعودة الكوادر التعليمية والإدارية، والطلاب والطالبات إلى مدارسهم لمواصلة رحلتهم التعليمية، متمنيًا لهم فصلًا دراسيًّا حافلًا بالعطاء، مؤكدًا على أهمية البداية الجادة، واستثمار فرص التعلم التي هُيئت للطلاب عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية الفضائية، والتي أسهمت بشكل كبير في مواصلة العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول بنجاح، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات، من خلال عمل منظم وتكامل للأدوار بين المجتمع والتعليم.

وأشار إلى أهمية دور أولياء الأمور في نجاح منصة مدرستي وتحقيق الأهداف المنشودة، مشددًا على أن جوهر العملية التعليمية عن بُعد من خلال منصة مدرستي يرتكز على دور الطالب في الاستعداد النفسي والمعرفي، وذلك بتوفير البيئة التعليمية المناسبة والدعم المعنوي والحسي من خلال المتابعة المباشرة أثناء العملية التعليمية.



