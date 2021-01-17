موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء برتبة جندي 1442

تم تحديد موعد التقديم للنساء في وظائف مكافحة المخدرات برتبة جندي من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية، ويتم التقدم على الوظائف بمسمى” جندي” من خلال منصة أبشر للتوظيف، وتم تحديد الوظائف للنساء فقط والتي تم الإعلان عنها من خلال منصة تويتر، وسوف نتعرف على مديرية مكافحة المخدرات وموعد التقديم على الوظائف.

موعد التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء

تم فتح باب التقديم لوظائف النساء في مكافحة المخدرات برتبة جندي ومن المقرر استقبال الطلبات من يوم الأحد الموافق 4/ 6م1442 ويستمر التقديم حتى 8/6/1442. ويتم استقبال التقديم على منصة أبشر للتوظيف من خلال الرابط التالي” أبشر”

وقد وضعت مديرية مكافحة المخدرات بعض الشروط الواجب توافرها ومنها:

أن تكون المتقدمة من السعوديات فقط.

الحصول على مؤهل مناسب لا يقل عن الثانوية العامة.

يتم التقديم لخريجي 1430 ولا يقبل أقل من ذلك.

أن يتناسب الطول مع الوزن ولا يقل الطول عن 160 سم.

الحصول على درجة مناسبة في اختبارات القدرات المعرفية.

أن تكون حسنة السير والسلوك ولم يحكم عليها من قبل.

عدم التزوج من غير السعوديين.

اللياقة الطبية واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

عدم التعيين من قبل في وظيفة عسكرية.

توفر هوية وطنية سارية المفعول أثناء التقديم.

عدم التوظف في أي جهة حكومية.

يتم التقديم إلكترونياً عبر منصة أبشر توظيف.

التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء

فرصة متميزة تقدمها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر للتقديم على وظائف العمل الإداري والميداني للنساء في مديرية مكافحة المخدرات، ويتم هذا لأول مرة في المملكة وفي مديرية مكافحة المخدرات، والتي شهدت إقبالاً واهتمام كبير من السيدات في المملكة للتقديم على هذه الوظائف.