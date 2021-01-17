السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين مكتبة الملك فهد و "التخصصات الصحية"



الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

وقّعت مكتبة الملك فهد الوطنية مذكرة تفاهم مع الهيئة

وتهدف المذكرة التي وقعها أمين عام المكتبة المكلف سليمان بن يوسف المسعود، ووقعها من جانب الهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوحيد الجهود في القضايا المتعلقة بتسجيل وإيداع إصدارات الهيئة من المناهج التعليمية للدراسات العليا والبرامج الصحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أجل رفع جودة التعليم والتدريب الصحي المهني وتحسين مخرجاته، وتحقيق المنافع المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاط الطرفين.

// انتهى //

19:54ت م

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الرياض 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واسوقّعت مكتبة الملك فهد الوطنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتهدف المذكرة التي وقعها أمين عام المكتبة المكلف سليمان بن يوسف المسعود، ووقعها من جانب الهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين وتوحيد الجهود في القضايا المتعلقة بتسجيل وإيداع إصدارات الهيئة من المناهج التعليمية للدراسات العليا والبرامج الصحية المعتمدة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من أجل رفع جودة التعليم والتدريب الصحي المهني وتحسين مخرجاته، وتحقيق المنافع المشتركة وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاط الطرفين.// انتهى //19:54ت م0137

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