شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: هدفنا إيجاد منتج وطني بجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، أن الدولة - أيدها الله - حريصة على توفير جميع الممكنات اللازمة لنهضة القطاع الصناعي وجعله الخيار الأول للاستثمارات ذات القيمة المضافة لتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، والوصول إلى إيجاد منتج وطني بجودة عالية قادر على تلبية متطلبات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة ومنها ما يتعلق بالقطاعات اللوجستية والخدمية والبنى التحتية والمرافق.

وشملت الزيارة، مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة كأول مصنع دوائي بالمنطقة وتصل مساحته الإجمالية إلى 13,824م² مع توسعته المستقبلية التي تبلغ 3473 م²، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

كما زار، مصنع شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف م² وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة وكذلك المغنيزيا المنصهره وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب إفريقيا.