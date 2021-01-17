شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة: هدفنا إيجاد منتج وطني بجودة عالية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال تفقده، اليوم، سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة ومنها ما يتعلق بالقطاعات اللوجستية والخدمية والبنى التحتية والمرافق.
وشملت الزيارة، مصنع "رازي المدينة للصناعات الدوائية" الذي دشنه مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة كأول مصنع دوائي بالمنطقة وتصل مساحته الإجمالية إلى 13,824م² مع توسعته المستقبلية التي تبلغ 3473 م²، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
كما زار، مصنع شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف م² وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة وكذلك المغنيزيا المنصهره وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب إفريقيا.