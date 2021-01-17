شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 146 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 356687 حالة، فضلًا عن تسجيل 5 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6323 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في المملكة بـ ٦٢ إصابة.