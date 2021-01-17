اقتصادي / صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية شراكة لتطوير منتجع "ريكسوس اميرالد شورز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية



جدة 04 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 17 يناير 2021 م واس

وقع صندوق التنمية السياحي اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة إعمار المدينة الاقتصادية بصفتها المالك لأرض المشروع الواقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشركة اف تي جي للتطوير بصفتها مطور المشروع وشركة البلاد المالية بصفتها مدير الصندوق، بحضور مدير قطاع السياحة وجودة الحياة في وزارة الاستثمار، بغرض الاستعداد للبدء في إجراءات تأسيس صندوق استثمار عقاري مقفل وخاص بحجم 1.8 مليار ريال وفقاً لاشتراطات هيئة السوق المالية، لتطوير وتشغيل منتجع وفندق سياحي شامل من فئة الخمسة نجوم مع حديقة ألعاب مائية وفلل فوق الماء بالعلامة التجارية ريكسوس (Rixos) التي تعد إحدى العلامات التجارية المملوكة لشركة أكور العالمية (Accor).

ويُعد مشروع " ريكسوس اميرالد شورز" إحدى أكبر المنتجعات السياحية المستهدف إنشائها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والفريدة من نوعها في المملكة إذ من المزمع أن يتم إنشاء المنتجع على أرض بمساحة إجمالية وقدرها 275 ألف متر مربع وإطلالة ساحرة على شواطئ البحر الأحمر بطول 600 متر ومجاورة لملعب الجولف.

ومن المتوقع أن يكون المنتجع أحد أكبر الوجهات السياحة الترفيهية في المملكة حيث يتميز بتنوع المرافق والوحدات الفندقية ويضم أكثر من 500 غرفة و35 فيلا فندقية فاخرة بإطلالة مباشرة على ساحل البحر الأحمر ذات طراز مميز وعصري.

ويتمتع المشروع بخيارات مختلفة لمرافق الإقامة توفر بيئة استثنائية للسياحة والترفيه والراحة والاستجمام، كما يوفر المنتجع حديقة ألعاب مائية متكاملة وعالمية المستوى وشواطئ وأندية مخصصة للأطفال وصالات رياضية بالإضافة إلى أكثر من 10 خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية التي بدورها ستقدم تجربة فريدة لزوارها.

وأكد الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي، قصي بن عبدالله الفاخري أن المشروع سيسهم في تحسين جودة تجربة السائح في المملكة، إنطلاقة حقيقية لتطوير وجهات سياحية تتناسب مع أهداف الصندوق في دعم تطوير مشاريع نوعية تسهم في تنمية هذا القطاع المهم في المملكة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أعمار المدينة الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، أن هذه الخطوة تشكل دعماً فاعلاً لقطاع السياحة الذي توليه المملكة اهتماماً خاصاً ضمن إستراتيجيتها الوطنية، حيث تعد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ركناً أساسياً باعتبارها جزء رئيسي متكامل من القطاع السياحي السعودي الواعد ، مشيراً إلى أن المدينة الاقتصادية تعد اليوم أحد الوجهات السياحية العصرية على البحر الأحمر والجاذبة للاستثمار في المملكة لإسهامها الفعال في تعزيز برامج جودة الحياة وتنمية السياحة والترفيه والاستثمار، وذلك لإثراء تجارب سكانها وزوارها من جميع شرائح المجتمع في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وفرص استثمارية واعدة وبنية تحتية متطورة.

و يأتي هذا المشروع بالتزامن مع إطلاق إستراتيجية تطوير منطقة الساحل الموازي لشواطئ المدينة وموقعها الإستراتيجي الذي يجعلها أحد الروافد الاقتصادية التي تدعم مستهدفات رؤية 2030.

ويتبين من هذه الخطوة حجم الفرص السياحية الموجودة في المملكة التي يستهدفها صندوق التنمية السياحي بالتعاون مع القطاع العام والخاص، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى إيجاد استثمارات واعدة بالقطاع السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة بما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة ويحقق مساهمة فعلية لقطاع السياحة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي للمملكة حيث يطمح الصندوق الى تمكين القطاع السياحي كواحد من أهم روافد الاقتصاد الغير نفطي وتوفير الفرص الوظيفية الملائمة للشباب والفتيات.

يذكر بأن العلامة التجارية Rixos المشغلة للمشروع مملوكة بنسبة 70 % من قبل شركة أكور العالمية (Accor) المتخصصة في قطاع الضيافة والفندقة والتي تمتلك ما يقارب 40 علامة تجارية في قطاع الفندقة والمشغلة لأكثر من 5000 فندق ومنتجع سياحي في 110 دولة حول العالم ،فيما تعد البلاد المالية إحدى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع المالي في المملكة ولها خبرة متميزة في تطوير المشاريع العقارية من خلال إنشاء وطرح صناديق استثمارية تسهم في تطوير القطاع العقاري والسياحي والقطاعات الأخرى في المملكة.

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17:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / صندوق التنمية السياحي يوقع اتفاقية شراكة لتطوير منتجع "ريكسوس اميرالد شورز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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